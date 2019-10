Expo 2020: Verri, 'lavorare perché durante Expo 2020 ci sia la pace'

"Occorre lavorare perche' durante lo svolgimento di Expo Dubai 2020 ci sia la pace, con un periodo di tregua dalle guerre". Lo ha auspicato il direttore della Fondazione "Matera-Basilicata 2019" Paolo Verri nel corso dell'evento "Year To go! L'Italia a Expo Dubai 2020.

"L'Italia e' portatrice di bellezza - ha detto Verri - ed è importante portare valori, esperienze e innovazioni, occasioni di confronto con altri popoli. Ma e' importante che ci sia la pace'. Il presidente della giunta regionale di Basilicata ha evidenziato la riuscita esperienza di Matera capitale europea della cultura 2019: "Parteciperemo - ha detto Bardi - alle opportunita' di padiglione Italia. La Basilicata è anche terra per investitori italiani e stranieri che possono contribuire a frenare l'emigrazione dei giovani".

Il sindaco di Matera Raffaele De Ruggieri ha evidenziatoi legami tra una città millenaria come Matera, luogo di incontro di varie culture e di tecniche comuni nell'area mediterranea per la captazione e raccolta delle acque che hanno portato Matera, nel 1993, a entrare a far parte del patrimonio Unesco con i rioni Sassi e l'habitat rupestre.