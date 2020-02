E' caldo record in Antartide, 20,7 gradi

(ANSA) - SAN PAOLO, 13 FEB - Per la prima volta in Antartide la temperatura ha superato i 20 gradi. Lo ha annunciato il ricercatore brasiliano Carlos Schaefer che ha registrato il dato di 20,75 gradi centigradi nella stazione di monitoraggio sulla Seymour Island. Il ricercatore ha sottolineato che questo dato "non fa tendenza dal punto di vista del cambiamento climatico perchè si tratta di un caso isolato". Tuttavia, il fatto che sul continente dei ghiacci si stata registrata una temperatura così mite alimenterà ulteriormente il dibattito sulla crisi del clima.