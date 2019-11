Referendum indipendenza a Bougainville

(ANSA) - WELLINGTON, 22 NOV - L'isola di Bougainville potrebbe diventare la più giovane nazione al mondo se al referendum che si apre domani i suoi abitanti voteranno sì all'indipendenza dalla Papua Nuova Guinea.

Le consultazioni dureranno due settimane e sono la conseguenza dell'accordo di pace siglato nel 2001 per mettere fine ad una brutale civile durata, a fasi alterne, quasi vent'anni e nella quale sono morte 15.000 persone.

Secondo gli esperti, i 250.000 abitanti dell'isola voteranno a larga maggioranza per l'indipendenza, tuttavia il referendum non è vincolante. L'autonomia di Bougainville dovrà comunque essere negoziata dalle sue autorità assieme con quelle della Papua Nuova Guinea che poi sottoporranno l'accordo all'approvazione del Parlamento.