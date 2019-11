Atterrato Sidney volo non-stop da Londra

(ANSA) - SYDNEY, 15 NOV - E' atterrato oggi all'aeroporto di Sydney il Dreamliner della compagnia di bandiera australiana Qantas che ha completato il primo volo di prova non-stop di 19 ore e 19 minuti da Londra. Un viaggio record quello del Boeing 787-9 per la durata ma anche per la distanza percorsa, 17.800 km. Partito da Londra Heathrow giovedì alle 6 del mattino, il volo ha sorvolato Germania, Russia, Polonia, Bielorussia, Kazakistan e Cina prima di dirigersi a sud attraverso Filippine e Indonesia. Nonostante una capacità di passeggeri fino a 256, l'aereo trasportava solo circa 50 persone, tra cui scienziati, ricercatori, piloti e dipendenti Qantas, che hanno indossato per l'intero volo congegni di tecnologia per monitorare i modelli di sonno e il consumo di cibi e bevande, e per verificare l'effetto sullo stato di salute di fattori come l'illuminazione, il movimento e l'intrattenimento a bordo. Sono stati anche registrati i livelli di melatonina che determina il jet lag