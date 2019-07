Nuova Zelanda: 2 pinguini al sushi bar

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Due clienti insoliti sono entrati qualche giorno fa nel ristorante Sushi B di Wellington, in Nuiva Zelanda. Si trattava, riportano i media locali, di due pinguini blu, una specie in via di estinzione. Non è insolito che ogni tanto qualche esemplare si avventuri nella zona del porto. Nella stessa giornata due pinguini erano stati avvistati fare il nido vicino ad una stazione di treni, ma non è chiaro se siano gli stessi due esemplari che si sono poi intrufolati nel ristorante.

I proprietari del locale hanno chiamato la polizia che non riuscendo ad acchiappare i due animaletti ha dovuto chiamare la Protezione animali.

Alla fine, grazie anche all'aiuto di due passanti, i pinguini sono stati presi e riportati in mare sani e salvi.