Uomo con coltello ad aeroporto Brisbane

L'aeroporto internazionale di Brisbane, in Australia, è stato evacuato dopo che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo armato di coltello. Lo riferisce l'australiana Abc.

La polizia ha sparato al sospetto attentatore, secondo il quotidiano australiano Perth Now, ed ha dichiarato l'incidente "rientrato". Stando alla ricostruzione, l'uomo camminava nello scalo trasportando apparentemente una bomba, una scatola di metallo con cavi scoperti. Un testimone ha riferito che l'uomo ha poi tirato fuori un coltello ha minacciato di usare esplosivi. Altri testimoni hanno riferito di aver visto un "anziano" estrarre un coltello da un sacchetto e cercare di pugnalare la sua moglie in un apparente litigio familiare. ma ha avvertito di evitare il terminal internazionale. Anche i treni sono stati fermati.