Australia: piogge eccezionali

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Eccezionali piogge monsoniche hanno causato gravi inondazioni in alcune parti dello stato nord-orientale del Queensland in Australia. Lo riporta la Bbc.

Automobili e bestiame sono stati spazzati via in una vasta area intorno alla città costiera di Townsville, dove le squadre di emergenza stanno evacuando le persone sulle zattere. Fino a 20.000 case potrebbero essere allagate se continuerà a piovere.

"Non ci siamo mai trovati in questa situazione prima d'ora", ha detto la premier del Queensland Annastacia Palaszczuk alla Australian Broadcasting Corporation.

Allo stesso tempo, alcune parti dell'Australia meridionale sono alle prese con una grave siccità, con incendi nello Stato della Tasmania e con gennaio che è stato il mese più caldo mai registrato per l'Australia nel suo insieme.