Status di rifugiata alla saudita in fuga

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Rahaf Mohammed al-Qunun, la giovane saudita di 18 anni riparata in Thailandia per sfuggire alla sua famiglia, ha ricevuto lo status di rifugiata dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Lo hanno reso noto funzionari australiani, citati dalla Cnn.

L'Australia sta effettuando tutti i controlli preliminari in vista del suo possibile reinsediamento nel paese come rifugiato, ha confermato all'emittente il portavoce dell'ufficio del ministro degli Esteri australiano.