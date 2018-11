La mucca gigante si salva dal mattatoio

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - E' alta un metro e 94 centimetri e pesa 1.400 chili: si chiama Knickers, è una mucca gigante di sette anni della razza dei frisoni dell'Holstein che vive nello Stato di Western Australia. E proprio grazie alla sua mole, oltre a diventare la star del web, è riuscita ad evitare il mattatoio.

Knickers, riporta il Guardian, non è la mucca più grande del mondo - il record va a Bellino, che vive in Italia ed è alta 2,02 metri - ma è probabilmente la più popolare.

Il mese scorso il locale mattatoio si è rifiutato di abbatterla proprio per la sua mole: troppo grande per la catena e troppo pesante per le macchine.