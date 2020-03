Coronavirus: Harvard e Princeton passano alla lezioni online

In risposta all'emergenza coronavirus le università americane passano all'insegnamento online. Harvard e Princeton sono tra gli atenei che, alla ripresa dell'anno accademico dopo lo spring break, trasferiranno le lezioni su piattaforme digitali.

Come Harvard e Princeton, anche Amherst College, sempre in Massachusetts, ha ordinato agli studenti di non tornare al campus alla fine delle vacanze di primavera, mentre Mit ha riservato le lezioni online alle classi con più di 150 studenti ma non ha ancora adottato il blocco totale della presenza in aula.

"Non è stata una decisione adottata alla leggera", ha detto il presidente di Harvard, Lawrence Bacow: "Ai nostri studenti, specialmente quelli che si laureano quest'anno, dico che so che non era il modo con cui vi aspettavate di finire la vostra esperienza a Harvard. Ma dobbiamo farlo: non solo per proteggere la vostra salute, ma anche quella di altri membri della comunità che rischiano di essere più vulnerabili di voi a questa malattia".