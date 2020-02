Salvati in Alaska cinque italiani

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Volevano entrare nel famoso autobus divenuto il rifugio del film 'Into the Wild' ed hanno rischiato di fare la stessa fine di Christopher McCandless, il protagonista del libro di Jon Krakauer che ha ispirato il film.

Cinque turisti italiani sono stati salvati nel deserto dell'Alaska, stremati, dopo aver visitato l'autobus. Uno di loro, il più grave, aveva un principio di congelamento.

Secondo la polizia locale, l'Alaska State Troop, citata da media americani, il gruppo è stato salvato sabato mattina, quando è arrivata la richiesta di soccorso. Per fortuna avevano infatti un dispositivo di emergenza satellitare collegato con il centro internazionale per le emergenze, che ha diramato l'Sos alla polizia locale.

I cinque italiani sono stati trovati vicino ad un campo che avevano allestito dopo aver visitato l'autobus nel quale morì di stenti McCandless. Il più grave, con un principio di congelamento ai piedi, è stato portato all'ospedale ma non è in pericolo di vita.