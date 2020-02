Usa 2020: Klobuchar, batterò Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - "Io sono Amy Klobuchar e io batterò Donald Trump": così la senatrice democratica candidata alla Casa Bianca festeggia l'ottimo risultato delle primarie in New Hampshire in cui su quasi la metà dei risultati scrutinati si piazza seconda, ben davanti alla senatrice Elizabeth Warren e al vicepresidente Joe Biden. "Non vedo l'ora di vincere la nomination", esulta Klobuchar.(ANSA).