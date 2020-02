Usa 2020: si vota in New Hampshire

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - Seggi aperti oggi in New Hampshire per il secondo turno delle primarie democratiche per la Casa Bianca. I sondaggi danno in testa il senatore Bernie Sanders e l'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg, vincitori dei caucus in Iowa, dopo i quali nessuno dei candidati si è ritirato, per la prima volta dal 2004. Secondo la media di RealClearPolitics, la senatrice Amy Klobuchar è in netta rimonta, all'11,7%, seguita dalla collega Elizabeth Warren e dall'ex vicepresidente Joe Biden, entrambi all'11%. Fuori corsa il miliardario Michael Bloomberg, che scenderà in campo nel Super Tuesday del 3 marzo.

Le urne chiudono alle 19 (l'una di notte in Italia).