Impeachment, Trump assolto da accusa di abuso di potere

Il Senato Usa ha assolto il presidente americano Donald Trump dall'accusa di abuso di potere. L'assoluzione e' stata votata con 52 voti a favore e 48 contrari. Anche sul secondo articolo di impeachment, quello che riguarda l'ostruzione al Congresso, il presidente Usa è stato assolto.

"Trump 4EVA", forever, per sempre. E' il primo tweet postato dal presidente americano dopo la completa assoluzione da tutte le accuse di impeachment da parte del Senato. In realta' il tycoon rispolvera un vecchio video gia' postato lo scorso giugno che mostra una copertina di Time in cui compaiono alcuni cartelli con le scritte "Trump 2020, Trump 2024, Trump 2028", e cosi' via fino a "Trump 90000", e infine "Trump EVA".