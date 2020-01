Trump: con Xi va benissimo ma noi avanti

(ANSA) - DAVOS, 21 GEN - "Il mio rapporto con Xi" Jinping "non è mai stato migliore, eccetto che lui con la Cina è indietro rispetto agli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante il suo 'special address' al Forum economico mondiale lodando la fase uno dell'accordo commerciale con la Cina: "finalmente la nostra amministrazione ha fatto qualcosa dopo che nessuno aveva fatto nulla lasciando che le cose diventassero sempre peggiori, peggiori, peggiori".

"Questo non è il momento del pessimismo sul clima", ha sottolineato invece Trump parlando di chi mette in guardia sul cambiamento climatico come "profeti di sventura". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a Davos annunciando che gli Stati Uniti parteciperanno all'iniziativa '1 miliardo di alberi contro il cambiamento climatico', 'Plant-for-the-Planet'.