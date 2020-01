Davos: Trump, America tornata a vincere

(ANSA) - DAVOS, 21 GEN - "Due anni fa qui avevo preannunciato un grande ritorno dell'America. Oggi sono orgoglioso di dire che l'America sta vincendo di nuovo, come mai prima". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante il suo 'special address' al Forum economico mondiale. "Abbiamo concluso accordi straordinari sul commercio con la Cina da una parte, e Messico e Canada dall'altra, i migliori accordi di sempre", ha rivendicato Trump sottolineando che i "grandiosi numeri" degli Stati Uniti "rappresentano molte cose, nonostante la Fed abbia alzato i tassi troppo presto e li abbia abbassati troppo tardi". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, rivendicando i successi della sua amministrazione durante il suo 'special address' al Forum economico mondiale. "Ci sono state cose molto positive da noi, non così positive, invece, altrove", ha detto Trump in un apparente ironico riferimento all'Europa, "nonostante i tassi negativi, una cosa a cui io mi abituerei facilmente".