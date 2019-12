Condannato ex consigliere di Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 17 DIC - Rick Gates, l'ex consigliere della campagna di Donald Trump, è stato condannato oggi a 45 giorni di carcere per aver mentito all'Fbi e per aver cospirato allo scopo di occultare decine di milioni di dollari legati all'attività di lobbying per l'Ucraina fatta insieme a Paul Manafort, ex capo della campagna del tycoon. Gate, 47 anni, aveva collaborato all'inchiesta del Russiagate dopo esservi rimasto coinvolto.