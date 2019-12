Uiguri, Camera Usa per sanzioni a Cina

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - La Camera Usa ha approvato nella notte un disegno di legge che prevede sanzioni per le autorità cinesi che si siano rese responsabili di "detenzione arbitraria, tortura e molestie" ai danni dei musulmani uiguri in Cina. Il provvedimento va ora al Senato e alla firma del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma il ministero degli Esteri cinese, stando alla Bbc, ha già reagito all'iniziativa, giudicandola 'dannosa'. La Camera Usa chiede "sanzioni mirate" per i membri del governo cinese e nomina esplicitamente il segretario del Partito comunista nella regione autonoma dello Xinjiang, Chen Quanguo. Il disegno di legge è stato approvato con 407 voti a favore e uno contrario. E giunge pochi giorni dopo la firma da parte di Trump di una legge a sostegno dei manifestanti pro democrazia di Hong Kong, che ha già suscitato la condanna della Cina. A votare contro è stato il repubblicano Thomas Massie, del Kentucky, che aveva votato anche contro il disegno di legge su Hong Kong.