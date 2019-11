Visita medica Trump, 'nessuna urgenza'

(ANSA) - WASHINGTON, 19 NOV - "Nonostante alcune speculazioni, il presidente non ha avuto alcun dolore al petto nè è stato valutato o trattato per alcuna questione urgente o grave. In particolare, non è stato sottoposto ad alcuna valutazione cardiaca o neurologica specializzata": lo rende noto la Casa Bianca diffondendo un memo di Sean Conley, il medico del presidente, dopo gli interrogativi sorti in seguito alla inattesa visita sabato scorso di Donald Trump all'ospedale militare Walter Reed, alle porte di Washington.