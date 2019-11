Impeachment, fissate prime testimonianze

(ANSA) - WASHINGTON, 6 NOV - Sono state fissate per la prossima settimana le prime udienze pubbliche al Congresso dell'indagine di impeachment contro Donald Trump. La commissione intelligence della Camera ha programmato per il 13 novembre l'audizione di William Taylor e George Kent, due dirigenti del dipartimento di stato che hanno giocato un ruolo chiave nell'Ucrainagate. Il 15 novembre toccherà a Marie Yovanovitch, l'ambasciatrice Usa in Ucraina rimossa da Trump sullo sfondo delle presunte pressioni su Kiev per far indagare i Biden.