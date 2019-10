Incendi in California, 40.000 evacuati

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Circa 40 mila persone sono state evacuate dalle loro case in California a causa degli incendi che stanno bruciando lo stato della West Coast. I pompieri stanno lottando per contenere le fiamme divampate sia nel nord che nel sud, ma il timore è che la situazione peggiori ancora nel fine settimana a causa dei venti forti. Ieri quasi 180 mila case sono rimaste senza energia elettrica dopo che la Pacific Gas & Electric ha interrotto l'alimentazione in 15 contee. Nella notte è stata poi ripristinata la corrente in circa il 93% delle case.