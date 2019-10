Canada: numero record di candidate donne

Le elezioni canadesi di oggi vedono una vera e propria 'carica delle donne': le candidate hanno raggiunto il numero record di 651 tra tutti i partiti, con un aumento del 9% rispetto al 2015, secondo Equal Voice, una ong che promuove l'elezione di più donne nella politica canadese.

"Un grande progresso ma rimane molto lavoro da fare", commenta l'associazione, ricordando che "se tutte le donne elette nella storia del Canada sedessero nel parlamento oggi non coprirebbero i 338 seggi". Il partito più 'rosa' è il New democratic party di Jagmeet Singh, con 165 candidate per 338 scranni. Con 156 seguono i Verdi, unico partito guidato da una donna, Elizabeth May. Quindi i liberali di Justin Trudeau, con 132.