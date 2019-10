Trump, finiremmo come nel 1929

(ANSA) - WASHINGTON, 16 OTT - "La nostra economia da record si schianterebbe, proprio come nel 1929, se uno qualsiasi di questi clown diventasse presidente!": lo twitta Trump dopo il quarto confronto tv per le primarie dem. "Pensereste che non c'è modo che uno qualsiasi dei candidati democratici che abbiamo visto ieri notte possa eventualmente divenire presidente degli Usa. Ora vedete perchè non hanno altra scelta che spingere per un impeachment totalmente assurdo e illegale di uno dei presidenti di maggior successo!", aggiunge.