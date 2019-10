Trump, va male il figlio di Biden in tv

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - "Ora Joe Biden ha davvero seri problemi": così Donald Trump su Twitter commenta l'intervista del figlio dell'ex vicepresidente, Hunter, che rompendo un lungo silenzio ha tentato di difendere la sua partecipazione in alcune società in Ucraina e in Cina. "E'andato molto male", scrive il tycoon, sottolineando come la situazione del candidato democratico alla Casa Bianca gli ricordi la vicenda delle email cancellate di Hillary Clinton: "Non rimediabile!".