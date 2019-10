Usa: spari alle nozze, due feriti

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - Un uomo ha sparato questa mattina in una chiesa del New Hampshire dove era appena iniziata una cerimonia di matrimonio. Ha ferito due persone tra il panico generale, poi è stato fermato e arrestato dalla polizia. Il fatto è avvenuto nella New England Pentecostal Church. La polizia di Pelham, a circa 50 chilometri da Boston, è intervenuta a stretto giro e ha fermato l'uomo che aveva sparato.