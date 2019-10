De Niro contro Trump, è un criminale

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - "Abbiamo un presidente criminale che pensa di poter fare quello che vuole". Lo afferma l'attore Robert De Niro, augurandosi di vedere Donald Trump in carcere.

"Non vedo l'ora che finisca dietro le sbarre. Non voglio che muoia, voglio che vada in carcere", dice De Niro in un'intervista al Guardian.