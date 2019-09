Iran:arrivati visti Usa per Zarif-Rohani

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Il portavoce della missione iraniana all'Onu ha confermato all'ANSA che il presidente e il ministro degli Esteri iraniani, Hassan Rohani e Javad Zarif, hanno ricevuto i visti dagli Stati Uniti per partecipare alla riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della prossima settimana a New York. Il portavoce ha precisato che Zarif arriverà negli Usa oggi, mentre Rohani lunedì.