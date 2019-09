Usa: volo Delta fa atterraggio emergenza

(ANSA) - NEW YORK, 19 SET - Un volo Delta è stato costretto ad atterraggio di emergenza a causa di un guasto meccanico che ha causato una repentina discesa dell'aereo di quasi novemila metri in soli otto minuti. La discesa brusca, e quindi l'improvvisa perdita di pressione, ha reso necessarie le maschere d'ossigeno. L'aereo era partito da Atlanta ed era diretto a Fort Lauderdale. L'atterraggio di emergenza è avvenuto a Tampa, in Florida. Delta ha definito l'episodio una 'discesa controllata' più che un atterraggio di emergenza. Alla fine l'aereo è atterrato senza problemi e nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze. Alcuni di loro hanno lodato i membri dell' equipaggio per il modo in cui hanno mantenuto la calma a bordo.

Altri, secondo, quanto si legge sui social media, avevano già mandato messaggi di addio ai loro cari.