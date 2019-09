Usa, 57% teenager spaventati da clima

(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - La maggior parte degli adolescenti americani - il 57% - è "spaventata" dai cambiamenti climatici. Lo rivela un sondaggio di Washington Post-Kaiser Family Foundation, il quale afferma anche che il 54% e' "motivato", il 52% e' "arrabbiato", mentre il 42% si sente "colpevole", e solo il 29% e' "ottimista". Secondo la proiezione, circa 1 su 4 dei teenager Usa stanno adottando azioni concrete, ad esempio partecipando a scioperi, manifestazioni, o scrivendo alle autorita' per esprimere la propria opinione. Il Wp ha affermato che si tratta di un livello di attivismo notevole per un gruppo che non ha ancora raggiunto l'eta' per votare. Il sondaggio è il primo tra gli adolescenti americani ispirati dalla sedicenne attivista svedese Greta Thunberg.