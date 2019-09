Snowden a Marcon, concedetemi l'asilo

(ANSA) - PARIGI, 16 SET - "Ho chiesto l'asilo in Francia nel 2013, ai tempi del presidente Francois Hollande. Chiaramente, mi piacerebbe molto che il signor Macron mi concedesse il diritto d'asilo": lo ha detto Edward Snowden, intervistato da radio France Inter. Intanto, l'europarlamentare della République En Marche e fedelissima del presidente Emmanuel Macron, Nathalie Loiseau, si dice favorevole ad accogliere in Francia Snowden, che rivelò pubblicamente dettagli di diversi programmi top-secret di sorveglianza di massa del governo statunitense e britannico. Per lei, Snowden - che si trova attualmente rifugiato in Russia - ha "reso un servizio all'umanità". Loiseau ha tuttavia precisato che sulla questione dovrà eventualmente esprimersi l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati (Ofpra), un'agenzia "totalmente indipendente".