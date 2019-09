Basket, onorificenza Usa a Jerry West

(ANSA) - WASHINGTON, 6 SET - Jerry West, una delle leggende del basket Usa, ha ricevuto oggi alla Casa Bianca da Donald Trump la medaglia della liberta', la massima decorazione degli Stati Uniti, insieme alla medaglia d'oro del Congresso.

Il tycoon ha ricordato la carriera del giocatore e la storia del suo soprannome, Mr. Clutch (mister pressione, per la sua freddezza e la capacità di segnare i punti importanti nelle situazioni decisive delle gare), definendolo "un americano straordinario".

West, che ora ha 81 anni, ha giocato 14 stagioni in Nba, tutte con i Los Angeles Lakers, contribuendo a raggiungere nove finali e facendo parte ogni anno dell'All-Star team. Ha vinto un 'anello' nel 1972 e l'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. In seguito e' stato un grande allenatore e un grande general manager, sempre per i Lakers, portando campioni come Magic Johnson, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal.

"Giuro che il mio nome sembrera' un refuso in questa lista", ha commentato umilmente West, riferendosi all'elenco dei premiati.