Epstein: è caccia alla complice

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - Le indagini sul caso Epstein vanno avanti: Geoffrey Berman, procuratore federale a New York, lo ha detto chiaramente, e ora nel mirino degli investigatori ci sono le persone che hanno fatto parte della rete attraverso cui il finanziere suicida reclutava e sfruttava le minorenni trasformate in "schiave del sesso". Almeno tre le persone a rischio incriminazione: in cima alla lista Ghislaine Maxwell, accusata di essere la vera complice di Epstein, la donna che adescava le ragazze e organizzava incontri e festini.

Su Maxwell, 57 anni, per ora non pende alcun capo di accusa e la donna ha sempre negato ogni reato o illecito. Secondo fonti investigative le autorità hanno difficoltà a rintracciarla: vivrebbe all'estero, forse a Londra, ma senza fissa dimora. La sua townhouse di Manhattan è stata venduta nel 2016 per 15 milioni di dollari.