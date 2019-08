Zarif ha rifiutato invito a Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 3 AGO - Il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, sanzionato dagli Usa nei giorni scorsi, era stato invitato in luglio alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump e presentare le sue idee per mettere fine al braccio di ferro sul nucleare ma ha rifiutato dopo che i leader iraniani hanno respinto la proposta. Lui stesso temeva che si sarebbe trattato di una photo opportunity. A fare da 'mediatore' il senatore Rand Paul. Lo scrive il New Yorker.