Ocasio a Trump,ti vantavi delle molestie

(ANSA) - WASHINGTON, 16 LUG - "Ehi signor presidente, ti ricordi quando ti vantavi di molestare le donne, parlando di toccare il seno e i genitali perche' 'quando sei una star ti consentono di farlo'? E poi hai imposto le politiche del dipartimento dell'educazione per rendere piu' difficile le denunce per le vittime?": lo twitta la deputata dem progressista Alexandra Ocasio-Cortez, in risposta agli attacchi di Donald Trump, che oggi ha accusato lei ed altre sue tre colleghe di aver "vomitato alcune delle cose piu' vili, odiose e disgustose mai dette da un politico alla Camera o al Senato".