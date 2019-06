Trump: 'Solo G. Washington meglio di me'

Fa discutere Donald Trump che torna a definirsi il "presidente preferito" degli americani arrivando a fare un parallelo con George Washington. Anche se attualmente il rating assegnato al tycoon nei sondaggi non supera il 40%, secondo l'ultima rilevazione di Gallup. "Solo una persona ha ottenuto un consenso più alto del vostro presidente preferito. Sapete chi è? Il suo nome è George Washington. George ottenne il 100%", ha affermato il tycoon durante il comizio ad Orlando in cui ha lanciato ufficialmente la campagna per la sua rielezione nel 2020.