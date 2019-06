Melania Trump 'donna del mistero'

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - La 'donna del mistero': riservata, pacata ma allo stesso tempo determinata. Donald Trump l'ha paragonata a 'Jackie O', suscitando l'ira dei fan della moglie di Jfk. In quasi tutte le uscite del marito, Melania Trump resta dietro le quinte, affermandosi sempre di più la First Lady più anticonvenzionale della storia.

A tratteggiare il ritratto della moglie di Donald Trump è la Cnn che le dedica uno speciale, 'La donna del Mistero: Melania Trump', cercando di penetrare nell'East Wing della Casa Bianca che è il suo regno. "E' divertente", è partecipe nelle attività quotidiane e ascolta il suo staff mostrandosi interessata anche alla loro vita fuori dall'amministrazione, spiega alla Cnn Stephanie Grisham, direttore della comunicazione della First Lady. Grisham si definisce "letteralmente la prima linea di difesa" di Melania, che ha curato personalmente tutte le assunzioni della piccola squadra con cui lavora ogni giorno.