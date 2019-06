Petroliere, Usa valuta risposta militare

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GIU - Tutte le opzioni restano sul tavolo, dunque non è esclusa nemmeno una risposta di tipo militare: così fonti dell'amministrazione Usa riportate dai media americani a proposito dell'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman. La stessa fonte spiega come gli Usa siano in possesso di immagini che testimoniano la presenza di una mina inesplosa su una delle due petroliere.