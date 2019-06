Usa: ispira massacri, demolire Columbine

La Columbine High School, teatro di uno dei più noti massacri in una scuola americana, potrebbe essere demolita. "La tragedia della Columbine High School nel 1999 è stato il punto di origine per le sparatorie nelle scuole.

Molti studiano il caso come fonte macabra per ispirarsi e motivarsi" afferma Jason Glass, il commissario del distretto scolastico dove si trova il liceo in Colorado.

"Considerando il fascino che Columbine ha esercitato nel corso degli anni, riteniamo sia arrivato il momento per la nostra comunità di considerare la demolizione dell'edificio", divenuto ora una della "scuole più sicure d'America", aggiunge Glass. "Nonostante questo le macchi di sangue restano e la scuola continua a essere fonte di ispirazione per potenziali sparatori nelle scuole".