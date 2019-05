Dazi: Trump, 'non perderemo più'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La vera guerra commerciale era cominciata 30 anni fa, e l'abbiamo persa. Questa è una nuova epoca luminosa, l'era dell'Illuminismo, non perderemo più". Lo ha affermato in un tweet, a proposito delle tensioni con la Cina sui dazi, il presidente americano Donald Trump poco prima di atterrare a Tokyo per una visita di quattro giorni.

Il primo impegno di Trump in Giappone è una cena con i rappresentanti del mondo economico presso la residenza dell'ambasciatore americano.