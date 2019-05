Trump attacca Nyt, sbaglia su Deutsche

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Donald Trump attacca il New York Times: quanto riportato è ''SBAGLIATO'': il quotidiano e i Fake Media ''continuano a scrivere che non usato molte banche perché non volevano fare affari con me. Non l'ho fatto perché non avevo bisogno di soldi. Deutsche Bank è una buona banca e molto professionale, se non mi fosse piaciuta sarei potuto andare altrove''.