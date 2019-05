Messico,trovati 18 sacchi di resti umani

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 17 MAG - Diciotto sacchi di resti umani e vari arnesi per smembrare i corpi sono stati rinvenuti dagli investigatori in una fattoria del Messico, nello Stato di Jalisco. Al momento non si è in grado di stabilire il numero dei corpi smembrati e sono al vaglio degli inquirenti altri contenitori che potrebbero contenere altri resti. Le forze dell'ordine riferiscono di avere trovato degli utensili, probabilmente delle seghe, e delle vasche sporche di sangue. La perquisizione è scattata grazie alla denuncia di un uomo che ha raccontato di essere stato tenuto prigioniero nella fattoria e di essere riuscito a sfuggire alla mattanza. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare altri due fuggiaschi e tre dei loro presunti aguzzini, che sono stati arrestati.

Durante il fine settimana le autorità hanno scoperto i resti di 34 persone in due distinte proprietà nel Jalisco. Dal primo dicembre sono state trovate, in varie località del Paese, 222 fosse comuni e i resti di almeno 337 persone.