Anche, Missouri verso stretta su aborto

(ANSA) - JEFFERSON CITY (USA), 16 MAG - Dopo l'approvazione della legge in Alabama, che vieta l'aborto anche in caso di incesto o stupro, un altro Stato Usa si appresta a varare una nuova stretta sull'interruzione di gravidanza.

Il Senato del Missouri ha approvato una legge che limita a otto settimane, rispetto alle attuali 21 settimane e sei giorni, il periodo in cui si può abortire.

Uniche eccezioni i casi di "emergenze mediche", ma nemmeno in questo caso lo stupro e l'incesto. Ora serve il voto della Camera dello Stato, controllata dai Repubblicani come il Senato.