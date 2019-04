Morbillo: Trump a americani, vaccinatevi

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - Il presidente americano Donald Trump ha invitato tutti gli americani perche' si vaccinino contro il morbillo. L'appello arriva mentre negli Stati Uniti, da New York a Los Angeles, si sta diffondendo l'epidemia, con un numero di casi che e' il piu' elevato dal 2000.

Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha invitato i genitori a vaccinare i propri bambini. "Le vaccinazioni sono molto importanti, vanno fatte ora", ha affermato.

Le autorita' sanitarie Usa hanno confermato che ci sono 626 casi di morbillo in 22 stati, e gli esperti sono convinti che la causa e' dovuta a un numero crescente di bambini non vaccinati. In passato Trump aveva strizzato l'occhio alle teorie secondo cui i vaccini sono legati ad un aumento delle diagnosi di autismo.