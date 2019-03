Nuova sconfitta in tribunale per Monsanto, ora di proprietà della Bayer, sul caso relativo al diserbante Roundup. Secondo una giuria di San Francisco, il diserbante ha causato un tumore a un uomo della California che lo ha usato per decenni nella sua proprieta'. All'uomo e' stato riconosciuto un compenso di 80 milioni di dollari. Lo riportano i media americani.