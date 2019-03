Usa: inchiesta legami ministro e Boeing

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAR - Il Pentagono ha aperto un'inchiesta interna per indagare i legami tra il segretario alla Difesa pro-tempore, Patrick Shanahan, e la Boeing. Secondo alcune segnalazioni al vaglio dell'ispettore generale del Dipartimento alla Difesa, Shanahan avrebbe favorito il colosso dei cieli di Seattle dove lavorava prima dei suoi incarichi nell'amministrazione, screditando in campo militare la concorrenza.

Shanahan è diventato segretario pro-tempore dopo l'uscita dal Pentagono di James Mattis, e ora questa vicenda potrebbe complicare i suoi piani per essere confermato come numero uno del Pentagono.