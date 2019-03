Usa: 3 morti per alluvioni nel Midwest

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Tre morti, due dispersi e migliaia di persone evacuate dalle loro abitazioni: è il bilancio del maltempo che ha colpito negli ultimi giorni alcuni Stati del Midwest americano.

Secondo quanto riporta stamani la Bbc online, si sono registrate alluvioni record ed improvvise esondazioni di fiumi a causa delle forti piogge e dallo scioglimento del manto nevoso in Iowa e in Nebraska, mentre la settimana scorsa erano stai colpiti il Wisconsin, il Minnesota il Sud Dakota.

Venerdì scorso è morto il 52enne Aleido Rojas Galan, trascinato dalle acque mentre si trovava nella sua auto nel sudovest dell'Iowa. Nel Nebraska il 50enne James Wilke è stato ucciso mentre stava aiutando alcuni automobilisti su un ponte che è crollato. Domenica, inoltre, la polizia ha confermato la morte di una 80enne - Betty Hamernik - che è stata travolta dalle acque. Due persone risultano ancora disperse. La situazione, secondo il servizio meteo nazionale, non dovrebbe registrare miglioramenti fino alla settimana prossima.