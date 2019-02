Usa: minacce poliziotto a rapper 50 Cent

Il dipartimento di polizia di New York sta indagando sulle accuse secondo cui un comandante del distretto avrebbe minacciato il rapper e attore nero 50 Cent. Lo ha rivelato alla Cnn il sergente Jessica McRorie. Il Daily News ha riferito che il vice ispettore Emanuel Gonzalez, comandante del 72/mo distretto, a Brooklyn, avrebbe detto agli agenti di sparare "a vista" a 50 Cent. Gonzalez, tuttavia, avrebbe cercato di far passare il commento come uno scherzo. "Questo tipo, Emanuel Gonzales, è un poliziotto corrotto che abusa del suo potere", ha commentato 50 Cent su Twitter. "La cosa triste è che quest'uomo ha ancora un distintivo e una pistola - ha aggiunto - io prendo questa minaccia molto seriamente e sto consultando il mio avvocato sul da farsi".