Trump tecnicamente sopra soglia obesità

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Il presidente americano Donald Trump ha "un'ottima salute generale", anche se ha qualche chilo di troppo. Lo rivela l'esame medico annuale a cui il tycoon si è sottoposto al Walter Reed National Military Medical Center la settimana scorsa. Esame supervisionato dal medico della Casa Bianca, Sean Conley. Dall'anno scorso Trump, che è alto oltre 190 cm, ha preso due kg, arrivando a pesare un po' più di 110 kg. E con un indice di massa corporea pari a 30,4 - spiegano gli esperti - è tecnicamente obeso, come sottolineando diversi media. Secondo il National Institutes of Health, infatti, chi ha un un indice maggiore di 30 (ottenuto basandosi su peso e altezza) è sopra la soglia dell'obesità. "L'indice non è una valutazione perfetta della salute, ma quando una persona è clinicamente obesa e ha altri fattori di rischio, ciò fa aumentare in modo significativo la preoccupazione di avere problemi cardiaci", ha spiegato il dottor Sanjay Gupta, corrispondente medico della Cnn.