Usa: shutdown, pasti gratis da Bon Jovi

(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - "Sono qui per voi". Jon Bon Jovi offre la sua solidarietà agli impiegati federali senza paga a causa dello shutdown invitandoli a mangiare gratis nei suoi ristoranti solidali in New Jersey.

Il primo appuntamento è per oggi al Jon Bon Jovi Soul Kitchen a Red Bank, successivamente verranno rese note altre date. "In linea con la nostra missione - ha detto la popstar - gli impiegati federali sono invitati ad unirsi a noi per un pasto delizioso e per essere messi al corrente di tutto il sostegno a disposizione nella nostra comunità".

Jon Bon Jovi e la moglie Dorothea hanno aperto il primo ristorante solidale nel 2011 attraverso la loro Jon Bon Jovi Soul Foundation. Chi non può permettersi un pasto mangia gratis e in cambio offre servizi al ristorante.