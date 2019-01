Usa: De Blasio non esclude candidatura

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Bill de Blasio non esclude una sua possibile candidatura alle elezioni del 2020. In un'intervista alla Cnn, il sindaco democratico di New York parla di una crisi di identità dei democratici in termini di obiettivi e valori del partito. "Non escludo mai nulla perché non si sa mai cosa la vita può portare. Per ora comunque resto concentrato sul mio lavoro".